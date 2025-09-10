Lore Vanaudenhove, directeur Boektopia: "Wij schatten dat wij rond de 60.000 bezoekers hebben in totaal. Dat is ongeveer 14% meer dan vorig jaar. Dit komt eerst en vooral doordat Boektopia een mooie tevredenheidsscore heeft, dus de mensen die ons al kennen komen vaak nog eens terug. Dit jaar in de herfstvakantie is het ook echt herfstweer geweest, wat voor ons ook echt helpt aangezien wij een indoor event zijn."

Vooral namen als Camille, Timon Verbeeck, K3 en kapitein Winokio lokten veel volk. Maar ook de inzichten van journalist en schrijver Geert Mak en van Jeff Vermassen zorgden voor volle zalen.