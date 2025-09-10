Boektopia in Kortrijk mocht een pak meer bezoekers verwelkomen dan vorig jaar, zo'n 60.000. De bekendheid van de grootste boekenbeurs in Vlaanderen neemt duidelijk toe en bezoekers keren ook terug. De meesten komen van dichtbij uit onze provincie en uit Oost-Vlaanderen. Maar vanmiddag kwamen er voor strafpleiter Jef Vermassen ook heel wat bezoekers van verderaf.
80% van de bezoekers komt uit West- of Oost-Vlaanderen, maar voor Vermassen komen sommigen toch speciaal van verder. Er kwamen onder andere mensen uit Limburg helemaal naar Kortrijk om de boekenbeurs te bezoeken en bekende auteurs te ontmoeten.
Positieve sfeer
Jef Vermassen, strafpleiter en auteur: "Het leuke daaraan is dat je hier altijd vriendelijke gezichten hebt, op de rechtbank is dat soms anders, maar hier komen de mensen met plezier."
14% meer bezoekers
Lore Vanaudenhove, directeur Boektopia: "Wij schatten dat wij rond de 60.000 bezoekers hebben in totaal. Dat is ongeveer 14% meer dan vorig jaar. Dit komt eerst en vooral doordat Boektopia een mooie tevredenheidsscore heeft, dus de mensen die ons al kennen komen vaak nog eens terug. Dit jaar in de herfstvakantie is het ook echt herfstweer geweest, wat voor ons ook echt helpt aangezien wij een indoor event zijn."
Vooral namen als Camille, Timon Verbeeck, K3 en kapitein Winokio lokten veel volk. Maar ook de inzichten van journalist en schrijver Geert Mak en van Jeff Vermassen zorgden voor volle zalen.