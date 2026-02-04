Boektopia deels weg uit Kortrijk: komende jaren keert boekenfestival ook terug naar Antwerpen
Boekenbeurs Boektopia verlaat voor een deel Kortrijk Xpo. Het evenement vindt vanaf dit jaar ook plaats in Antwerpen. Boektopia was de opvolger van de Boekenbeurs, die ging traditioneel door in Antwerpen.
Concreet vindt Boektopia dit jaar eerst plaats in Kortrijk Xpo, van 30 oktober tot 4 november. Daarna verhuist het boekenfestival naar Antwerp Expo, waar de vroegere Boekenbeurs elk jaar doorging. Boekenliefhebbers kunnen daar terecht van 10 november tot 15 november.
Het is Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez (Vooruit) die de veranderingen in primeur in het Vlaams parlement aankondigde. "Er is hard gewerkt achter de schermen, maar met een positief resultaat", klinkt het. "De steden Kortrijk, en jawel, Antwerpen kondigen vandaag samen met mij aan dat Boektopia '26 niet alleen in Kortrijk Expo , maar ook in Antwerp Expo zal plaatsvinden. En dat vanaf nu elk jaar."
Vorig jaar kende Boektopia nog een recordeditie. De beurs kreeg een recordaantal van 61.575 bezoekers over de vloer. Er werden op een week tijd bijna 140.000 boeken verkocht.