Het is Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez (Vooruit) die de veranderingen in primeur in het Vlaams parlement aankondigde. "Er is hard gewerkt achter de schermen, maar met een positief resultaat", klinkt het. "De steden Kortrijk, en jawel, Antwerpen kondigen vandaag samen met mij aan dat Boektopia '26 niet alleen in Kortrijk Expo , maar ook in Antwerp Expo zal plaatsvinden. En dat vanaf nu elk jaar."



Vorig jaar kende Boektopia nog een recordeditie. De beurs kreeg een recordaantal van 61.575 bezoekers over de vloer. Er werden op een week tijd bijna 140.000 boeken verkocht.