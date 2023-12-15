Boektopia is de grootste tijdelijke boekhandel van Vlaanderen, met duizenden titels van maar liefst 130 uitgeverijen. Bezoekers vinden er werkelijk alles, van romans tot non-fictie, kookboeken, kinderboeken, strips en zelfs kleurboeken en gezelschapsspelen.

Nieuw dit jaar is de fictiespeurtocht: een zoektocht doorheen tien scènes uit boeken. Wie de raadsels oplost, maakt kans op een pakket van tien boeken.

Daarnaast kan je ook aansluiten bij intieme boekenclubmomenten. Zo bracht Linde Merckpoel op zaterdag 15 boekenvrienden via Instagram samen om te praten over het boek “Alle geliefden van de nacht” van Mieko Kawakami.

Ook het populaire auteursduo Yasmine Van Den Meersch & Jonas De Backer, bekend van BookTok, signeren meerdere dagen hun boeken en ontvangen fans tijdens een exclusieve fanclubmeeting op vrijdag 31 oktober. “Het is zo’n zot gevoel om hier te mogen zijn, en het is ook leuk dat boeken zoveel mensen samenbrengen”, vertelt Yasmine.

Voor wie het moeilijk vindt om te kiezen, is er de ‘blind date met een boek’-actie. Koop een ingepakt boek zonder te weten welke titel erin zit, en steun zo De Warmste Week.

En op 1 november hoopt Boektopia met een grote leesactie meer dan 500 mensen samen te brengen om tegelijk te lezen.

