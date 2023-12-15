Boektopia: de ideale uitstap voor jong en oud tijdens de herfstvakantie
Dit weekend opende Boektopia opnieuw de deuren in Kortrijk Xpo. Negen dagen lang - van 25 oktober tot en met 2 november - kunnen bezoekers zich volledig onderdompelen in de wondere wereld van boeken, verhalen en beleving.
Boektopia is niet zomaar een boekenbeurs. Met maar liefst 10 podia, meer dan 200 voorstellingen en signeersessies, live podcastopnames, speurtochten, meet & greets en nog veel meer, is het festival uitgegroeid tot een echte totaalervaring.
Een indrukwekkende line-up van auteurs
De affiche van Boektopia leest als de line-up van een topfestival. Namen als Tom Lanoye, Arnout Hauben, Annemie Struyf, Jojo Moyes, Scarlett St. Clair, Lieven Scheire, Lize Spit en Piet Huysentruyt zakken af naar Kortrijk. Ook de favoriete schrijvers en artiesten van jonge komen langs: van Marc de Bel tot K3, Bumba, Geronimo Stilton, Bluey, Timon Verbeeck en de cast van #LikeMe.
Boeken, beleving en ontdekkingen
Boektopia is de grootste tijdelijke boekhandel van Vlaanderen, met duizenden titels van maar liefst 130 uitgeverijen. Bezoekers vinden er werkelijk alles, van romans tot non-fictie, kookboeken, kinderboeken, strips en zelfs kleurboeken en gezelschapsspelen.
Nieuw dit jaar is de fictiespeurtocht: een zoektocht doorheen tien scènes uit boeken. Wie de raadsels oplost, maakt kans op een pakket van tien boeken.
Daarnaast kan je ook aansluiten bij intieme boekenclubmomenten. Zo bracht Linde Merckpoel op zaterdag 15 boekenvrienden via Instagram samen om te praten over het boek “Alle geliefden van de nacht” van Mieko Kawakami.
Ook het populaire auteursduo Yasmine Van Den Meersch & Jonas De Backer, bekend van BookTok, signeren meerdere dagen hun boeken en ontvangen fans tijdens een exclusieve fanclubmeeting op vrijdag 31 oktober. “Het is zo’n zot gevoel om hier te mogen zijn, en het is ook leuk dat boeken zoveel mensen samenbrengen”, vertelt Yasmine.
Voor wie het moeilijk vindt om te kiezen, is er de ‘blind date met een boek’-actie. Koop een ingepakt boek zonder te weten welke titel erin zit, en steun zo De Warmste Week.
En op 1 november hoopt Boektopia met een grote leesactie meer dan 500 mensen samen te brengen om tegelijk te lezen.
Voor jongere bezoekers
Kinderen kunnen zich uitleven bij de vele voorleesmomenten, in de luisterhuisjes of in het voorleescircus. Ook op woensdag 29 oktober lezen Hanne, Marthe en Julia van K3 voor uit hun nieuwe boek Doornroosje, gevolgd door een fotomoment.
Een dag later, op donderdag 30 oktober, brengen Het Geluidshuis en meesterverteller Warre Borgmans een live podcastopname, vol fantasie en humor.
Ook populaire meet & greets trekken massaal fans aan: zo passeerden Meisje Djamila en de cast van Milo al, en later deze week volgen nog Timon Verbeeck, CAMILLE en de cast van #LikeMe.
Kortom: Boektopia is de perfecte uitstap tijdens de herfstvakantie. Of je nu lezer bent, ouder, kind of gewoon iets leuks zoekt om te doen deze week - in Kortrijk Xpo vind je altijd een verhaal dat bij je past.
Praktisch
Boektopia loopt nog tot en met zondag 2 november in Kortrijk Xpo. Elke dag open van 10 tot 18 uur, en op donderdag zelfs tot 22 uur. Tickets kunnen online gekocht worden. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Sommige voorstellingen en meet & greets moeten vooraf gereserveerd worden (dat kan online of ter plaatse, zolang er plaatsen vrij zijn). Andere activiteiten, zoals de live podcastopnames, zijn vrij toegankelijk.