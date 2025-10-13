Lore Vanaudenhove volgt dit jaar Patrick Boeykens op als directeur. De vorige editie trok een recordaantal van 53.600 bezoekers, en ook dit jaar wordt opnieuw veel volk verwacht. "De voorverkoop loopt alvast goed, al beslissen veel bezoekers traditioneel pas op het laatste moment," zegt Vanaudenhove.

Vertrouwde formule

De nieuwe directeur houdt alvast vast aan de vertrouwde formule van het festival. "De basisformule blijft gelijk, maar hier en daar hebben we kleine zaken aangepast." Zo is er deze editie een meer uitgebreide fictiespeurtocht door alle hallen. "Wat goed werkte, doen we nog meer: er zijn meer voorstellingen, extra podcastopnames en met onze boekenclubs brengen we lezers samen."

Het festival brengt traditioneel ook heel wat auteurs naar Kortrijk. Zo maakt Tom Lanoye voor het eerst zijn opwachting op het festival. Verder zijn ook Lize Spit, Marc de Bel, Jef Vermassen en Arnout Hauben van de partij voor lezingen, gesprekken en signeersessies. Annemie Struyf stelt er haar nieuwe boek 'In Hemelsnaam' voor.

Ook voor kinderen

Voor de jongste bezoekers zijn er voorleesmomenten en in de luisterhuisjes kunnen kinderen luisteren naar verhalen. Verder is er ook een letterdoolhof en komen heel wat kinderauteurs en mascottes. Zo passeren onder meer Peppa Pig, Nijntje en Geronimo Stilton de revue.

Boektopia heeft ook een eigen podcaststudio. Daar kunnen bezoekers live opnames volgen. Er worden de hele dag door podcasts opgenomen.

Het boekenfestival opent zaterdag om 10 uur de deuren. Het volledige programma en alle info is hier te vinden.