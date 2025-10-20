Ook de auteurs genieten van het contact met het publiek. “Naar de boekenbeurs komen is altijd fijn,” zegt auteur Petra De Sutter. “Je kan praten met mensen die geïnteresseerd zijn in je boeken. Als ik signeer, vraag ik wie ze zijn en wat ze doen. Zo probeer ik een persoonlijke band te creëren.”

Boektopia in Kortrijk Xpo loopt nog tot 2 november.