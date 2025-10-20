Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Boektopia is goed begonnen. Het slechte weer zorgt ervoor dat veel mensen een leuke binnenactiviteit zoeken. Ook de herfstvakantie zorgt ervoor dat een bezoek aan dit boekenfeest bij veel mensen op de planning staat.
In Kortrijk Xpo kunnen bezoekers rondwandelen tussen duizenden boeken. Boektopia is een feest voor iedereen die graag leest en houdt van de geur van vers papier. De keuze is enorm: van romans en thrillers tot kinderboeken en informatieve werken. De jacht naar boeken is open en het is druk aan de tientallen standjes.
Op blind date met een boek
Bezoekers kunnen op Boektopia ook deelnemen aan een 'blind date' met een boek. “Je weet niet wat er in de verpakking zit. Je krijgt enkel een korte beschrijving van het verhaal en laat je verrassen,” legt een bezoeker uit. “Voor een boek vind ik dat wel leuk, zo lees je eens iets anders.”
Auteurs ontmoeten hun lezers
Ook de auteurs genieten van het contact met het publiek. “Naar de boekenbeurs komen is altijd fijn,” zegt auteur Petra De Sutter. “Je kan praten met mensen die geïnteresseerd zijn in je boeken. Als ik signeer, vraag ik wie ze zijn en wat ze doen. Zo probeer ik een persoonlijke band te creëren.”
Boektopia in Kortrijk Xpo loopt nog tot 2 november.