Kortrijk

Boek­topia in Kort­rijk: groot­ste boe­ken­beurs van Vlaan­de­ren gaat van start

Boektopia 2025

Met meer dan 11.000 titels is Kortrijk Xpo met Boektopia tijdens de hele herfstvakantie het mekka voor lezers van alle leeftijden. Bijzondere aandacht gaat naar de jongste lezers, om hen te laten ervaren dat boeken veel boeiender zijn dan het kleine scherm van gsm of tablet.

Hoewel de deuren pas om 10 uur opengaan, staan echte boekenliefhebbers al ruim op tijd te wachten om geen moment van de start te missen. “Wij wilden er graag bij zijn. We lezen veel en zijn lid van een boekenclub in Geluwe. Vandaag kijken we wat we de volgende keren zullen lezen,” vertelt Erica Flo. 

"Schermen vragen veel aandacht en maken ons niet altijd gelukkig."

Lore Vanaudenhove, directeur van Boektopia

Boeken tegen schermtijd

Leesbevordering staat centraal tijdens Boektopia. “Vandaag meer dan ooit, want schermen vragen veel aandacht en maken ons niet altijd gelukkig. Afzonderen met een boek inspireert, is goed voor je mentale gezondheid en helpt je echt te ontspannen,” zegt Lore Vanaudenhove, directeur van Boektopia.

Trends in de boekenwereld

De beurs biedt ook een blik op trends in de boekenwereld. Volgens Maarten Van Steenbergen van Uitgeverij Lannoo is de rage van culinaire boeken wat over zijn top, terwijl Engelstalige boeken in opmars zijn. “Voor Nederlandstalige boeken is blijvende steun belangrijk. Bij fictie scoort Young Adult fantasy, bij non-fictie zijn psychologische en zelfzorgboeken populair. Mensen zoeken houvast en zingeving in deze complexe wereld.”

Succes van vorig jaar

Vorig jaar trok Boektopia 54.000 bezoekers en werden maar liefst 120.000 boeken verkocht. Dit jaar belooft opnieuw een druk bezochte editie te worden.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Jenna Lebrun
