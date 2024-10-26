De beurs biedt ook een blik op trends in de boekenwereld. Volgens Maarten Van Steenbergen van Uitgeverij Lannoo is de rage van culinaire boeken wat over zijn top, terwijl Engelstalige boeken in opmars zijn. “Voor Nederlandstalige boeken is blijvende steun belangrijk. Bij fictie scoort Young Adult fantasy, bij non-fictie zijn psychologische en zelfzorgboeken populair. Mensen zoeken houvast en zingeving in deze complexe wereld.”