Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart vond het non-fictie boekenfestival FAAR plaats in Oostende. Waar de editie van 2025 nog 6.000 bezoekers mocht verwelkomen, steeg het aantal dit weekend naar maar liefst 7.000. Er werden meer dan 80 activiteiten georganiseerd met grote namen. Björn Soenens, Alicja Gescinska, Suzanne Grotenhuis en Uschi Cop zorgden voor volle zalen en uitdagende gesprekken over actuele wereldpolitiek en persoonlijke filosofie.

Een bijzonder hoogtepunt dit jaar was de lancering van het Oostendse culinaire boek Gone Fishing. In dit werk gaan 22 Oostendse chefs aan de slag met minder bekende vissoorten uit de Noordzee. De belangstelling hiervoor was groot: alle workshops en talks rondom de bereiding van Noordzeevis waren zo goed als uitverkocht.

