14°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Non-fic­tie boe­ken­fes­ti­val FAAR in Oos­ten­de bereikt recor­dedi­tie: 7.000 tic­kets verkocht

Non-fictie boekenfestival FAAR bereikt recordeditie: 7.000 tickets verkocht

In Oostende stond het voorbije weekend alles volledig in het teken van FAAR, het enige Belgische boekenfestival dat louter op non-fictie focust. Er was een recordaantal van 7.000 verkochte tickets, ook het culinair programma rondom het nieuwe boek Gone Fishing was razendsnel uitverkocht. 

Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart vond het non-fictie boekenfestival FAAR plaats in Oostende. Waar de editie van 2025 nog 6.000 bezoekers mocht verwelkomen, steeg het aantal dit weekend naar maar liefst 7.000. Er werden meer dan 80 activiteiten georganiseerd met grote namen. Björn Soenens, Alicja Gescinska, Suzanne Grotenhuis en Uschi Cop zorgden voor volle zalen en uitdagende gesprekken over actuele wereldpolitiek en persoonlijke filosofie.

Een bijzonder hoogtepunt dit jaar was de lancering van het Oostendse culinaire boek Gone Fishing. In dit werk gaan 22 Oostendse chefs aan de slag met minder bekende vissoorten uit de Noordzee. De belangstelling hiervoor was groot: alle workshops en talks rondom de bereiding van Noordzeevis waren zo goed als uitverkocht.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Boeken Oostende

Meest gelezen

Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Arend Delabie

KIJK. Kortrijkzaan Arend Delabie speelt op minifestival Fireplace in Kortrijk
Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek

200-jaar oude Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek
Festival

Tweedaags festival Faar in Oostende ontvangt bekende gast
PELAGUS07

Herdenking in Oostende voor 44-jarige verjaardag van bootramp Pelagus
Jeugdzorg Antigone

Theaterstuk gebaseerd op open brief aan minister Gennez gaat in première
Hyenalaan1

‘De Hyenalaan’ geeft gezicht aan hulpverleners in de jeugdzorg
Aanmelden