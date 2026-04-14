Auto’s van honderdduizenden euro’s: Kortrijk Xpo lokt 50.000 bezoekers met ‘tuning cars’
In Kortrijk Xpo vindt de GR8 International Car Show plaats. De GR8 International Car Show is met zo’n 600 spraakmakende auto’s de grootste tuningcarshow van het land met om en bij de 50.000 bezoekers.
De leerlingen van het zevende jaar ‘Carschool’ van het VTI Roeselare hebben als eindwerk al hun creativiteit in een Volkswagen Golf 7 gestoken. Alles aan de auto is aangepast aan hun smaak en leefwereld, ook met geprinte 3D-onderdelen.
De auto van VTI Roeselare
Het resultaat schittert tussen alle andere tuning cars op de International Car Show in Kortrijk Xpo. Dit is een heel bijzondere wereld, waarin autoliefhebbers hun wagen personaliseren. Dat komt met een bepaald kostenplaatje: zo kosten velgen bijvoorbeeld tot zelfs vijfduizend euro per stuk. In totaal kan het prijskaartje van een bouwwerk tot in de honderdduizenden euro’s rijzen.