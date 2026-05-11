Easy­fairs plant over­na­me van Xpo Group, moe­der­be­drijf ach­ter Kort­rijk Xpo

Kortrijk XPO

Archiefbeeld © Belga

Easyfairs Belgium wil Xpo Group, het moederbedrijf achter onder meer Kortrijk Xpo en de internationale beursformule ARCHITECT@WORK, overnemen. Beide bedrijven hebben aangekondigd dat er een vrijwillig openbaar overnamebod komt op alle aandelen van Xpo Group. De raad van bestuur en de directies van beide ondernemingen steunen de operatie.

Volgens Easyfairs sluit de overname perfect aan bij de internationale groeistrategie van de groep. Xpo Group organiseert beurzen en evenementen in verschillende sectoren, zoals bouw, interieur, duurzaamheid, voeding, retail en technologie.

“Easyfairs en Xpo Group vullen elkaar sterk aan, zowel in de sectoren waarin ze actief zijn als in hun internationale aanwezigheid”, zegt CEO Matt Benyon van Easyfairs Group. “De integratie van de portfolio van Xpo Group past perfect binnen onze groeistrategie in Europa en de Verenigde Staten.”

Anne Lafère, CEO Easyfairs Group

Ook CEO Anne Lafère van Easyfairs Group benadrukt de gelijkenissen tussen beide bedrijven. “We delen hetzelfde DNA: sterk gespecialiseerde en innovatieve evenementen met een sterke regionale verankering. ARCHITECT@WORK is daar een mooi voorbeeld van, met 30 evenementen in 12 landen.”

"Nieuwe kansen"

Bij Xpo Group reageren ze positief op de aangekondigde overname. “We zijn enthousiast over deze volgende stap”, zegt CEO Saskia Soete. “Deze combinatie creëert nieuwe kansen voor onze medewerkers, klanten en communities, en biedt ruimte voor verdere groei en innovatie.”

De overname moet wel nog verschillende goedkeuringen krijgen, onder meer van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ook de voorwaarden van het openbaar bod moeten nog officieel worden vastgelegd in een prospectus.

