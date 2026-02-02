De internationale duivenbeurs Fugare vindt dit weekend plaats in Kortrijk Xpo. Door preventieve maatregelen na een recente uitbraak van de vogelgriep zijn levende dieren niet toegelaten. Toch blijft de beurs met meer dan 80 standhouders een vaste afspraak voor duivenliefhebbers.
Vanwege een recente uitbraak van het H5N1-virus (vogelgriep) op een kalkoenenbedrijf in Deerlijk, zijn levende duiven dit jaar uitzonderlijk niet toegelaten. De organisatie heeft dit in overleg met de bevoegde instanties beslist om de gezondheid en veiligheid van bezoekers en dieren te waarborgen.
Beurs blijft ontmoetingsplek voor de duivenwereld
Toch blijft Fugare een uitgelezen kans voor liefhebbers om rechtstreeks in contact te komen met vakmensen. Bezoekers kunnen er kennismaken met een uitgebreid aanbod aan duivenvoeders en voedingssupplementen, maar ook met specialisten in hokkenbouw, volières, inrichting, verwarming en ventilatie. Fabrikanten en vertegenwoordigers uit de sector staan het hele weekend klaar om advies te geven en vragen te beantwoorden.