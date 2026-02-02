Toch blijft Fugare een uitgelezen kans voor liefhebbers om rechtstreeks in contact te komen met vakmensen. Bezoekers kunnen er kennismaken met een uitgebreid aanbod aan duivenvoeders en voedingssupplementen, maar ook met specialisten in hokkenbouw, volières, inrichting, verwarming en ventilatie. Fabrikanten en vertegenwoordigers uit de sector staan het hele weekend klaar om advies te geven en vragen te beantwoorden.

