We moesten weg”: Beach­vol­ley­bal ver­huist nood­ge­dwon­gen uit Kort­rijks cen­trum, orga­ni­sa­tie vreest voor toekomst

Zand, sportieve outfits en spectaculaire duiken: het beachvolleybaltoernooi in Kortrijk had opnieuw alle ingrediënten van een zomerse publiekstrekker, behalve de zon. Maar wat vooral ontbrak, waren de toevallige voorbijgangers.

Voor het eerst in jaren vond het tornooi niet meer plaats in het centrum, maar op de parking aan Kortrijk Xpo — een verhuis die de organisatie niet uit eigen beweging maakte.

Volgens Jurgen Demolie, voorzitter van Balti Kortrijk Spurs, had het evenement jarenlang enorm geprofiteerd van de zichtbaarheid in het hart van de stad. Daar bleven voorbijgangers spontaan even hangen. “We zaten altijd heel graag in het centrum omdat we veel meer bekijks hadden”, zei hij. “Mensen passeerden en bleven gewoon even kijken”.

Tot Stad Kortrijk besliste dat het tornooi niet langer in het centrum mocht worden georganiseerd. “We moesten weg van Stad Kortrijk”, aldus Demolie. “Vroeger zaten we op de Grote Markt, vorig jaar nog op het Nelson Mandelaplein. Dat was een heel mooie locatie, een groot plein”.

Schepen van Sport Wouter Allijns nuanceert wanneer we hem om een reactie vragen. "Wij wilden en willen nog steeds dat het toernooi op de Grote markt plaatsvindt, maar dat wil de organisatie niet”.

De verhuis naar Kortrijk Xpo betekende een stevige aderlating. Hoewel de nieuwe locatie praktisch was, ligt ze buiten het centrum, en dat merkte de organisatie meteen. “Je moet echt speciaal voor de volleybal langskomen”, legt Jurgen Demolie uit. “Het zijn vooral volleyballiefhebbers die hierheen komen. Toevallige passanten heb je hier niet”.

Minder passanten betekende minder volk, en minder volk betekende vooral minder inkomsten. Die dalende opbrengsten wogen zichtbaar op de organisatie. De voorzitter gaf toe dat het financiële plaatje ronduit zorgwekkend werd. Volgens hem was het zelfs onzeker of er volgend jaar nog een editie zou komen als de situatie niet verandert.

Toch is er licht aan het einde van de tunnel. De organisatie en de schepen gaan in gesprek op volgend jaar opnieuw te verhuizen, ditmaal naar de Lange Munte. “De Lange Munte zou wel eens ideaal kunnen zijn”, vertelt Jurgen Demolie, “Iedereen weet dat dat de sportbasis is en kan makkelijk eens langskomen”.

Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws
Victor Peeters
Kortrijk Xpo Beachvolley Lange Munte Grote Markt Kortrijk

