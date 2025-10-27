Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op de boekenbeurs Boektopia in Kortrijk was het vandaag bijzonder druk bij de signeersessies van K3 en Timon Verbeeck. Fans wachtten in lange rijen om hun idolen te ontmoeten, een boek te laten signeren en te luisteren naar voorleessessies.
Kortrijk kreeg vandaag bezoek van twee grote publiekstrekkers in de kinderboekenwereld. K3 las uit hun nieuwe boekversie van hun musical Doornroosje. Tegelijk signeerde Youtuber en Tiktokster Timon Verbeeck zijn nieuwste superheldenboek Project D.I.N.O..
"Overdonderd"
Timon Verbeeck is intussen wel wat gewoon, maar de hoeveelheid fans hier in Kortrijk valt hem op. “Dat went niet. Zeker toen ik hier net opkwam, was ik even overdonderd van iedereen te zien. Maar het is super fijn dat zoveel mensen willen komen en het zo graag willen lezen”, zegt Verbeeck. “En ja, ik moet twee uur lang mijn dinosauruskreet doen… ik merk nu al dat ik hees begin te worden, dus het wordt een spannende dag.”
"Ik was even overdonderd van iedereen te zien. Maar het is super fijn dat zoveel mensen het zo graag willen lezen."
Met zijn boek Project D.I.N.O. wil kinderen hun tablets en smartphones even doen vergeten. “Hij gebruikt veel grappige woorden en de tekeningen zijn ook super grappig”, vertelt Felix Bulcke, een van de jonge lezers. "Het verhaal draait rond superheld Timon, net zoals in zijn eerdere boek Operatie T.O.I.L.E.T.", vertelt Miel Verfaillie.
Voorlezen uit Doornroosje
Ook bij K3 was het enthousiasme in de zaal groot. “Het is geen optreden of een concert, maar het is eens iets anders. Dat vind ik niet erg, als ik ze maar kan zien, ben ik blij”, vertelt fan Manon Moerman. Voor veel kinderen, zoals Nova en papa Jasper Cardon, was het hoogtepunt het afgeven van hun tekeningen en luisteren naar het verhaal van Doornroosje.