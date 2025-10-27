Ook bij K3 was het enthousiasme in de zaal groot. “Het is geen optreden of een concert, maar het is eens iets anders. Dat vind ik niet erg, als ik ze maar kan zien, ben ik blij”, vertelt fan Manon Moerman. Voor veel kinderen, zoals Nova en papa Jasper Cardon, was het hoogtepunt het afgeven van hun tekeningen en luisteren naar het verhaal van Doornroosje.