14°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Tik­Tok­ker Timon Ver­beeck en K3 zor­gen voor lan­ge rij­en op Boektopia

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Op de boekenbeurs Boektopia in Kortrijk was het vandaag bijzonder druk bij de signeersessies van K3 en Timon Verbeeck. Fans wachtten in lange rijen om hun idolen te ontmoeten, een boek te laten signeren en te luisteren naar voorleessessies.

Kortrijk kreeg vandaag bezoek van twee grote publiekstrekkers in de kinderboekenwereld. K3 las uit hun nieuwe boekversie van hun musical Doornroosje. Tegelijk signeerde Youtuber en Tiktokster Timon Verbeeck zijn nieuwste superheldenboek Project D.I.N.O..

Volk Timon
Volk K3

"Overdonderd"

Timon Verbeeck is intussen wel wat gewoon, maar de hoeveelheid fans hier in Kortrijk valt hem op. “Dat went niet. Zeker toen ik hier net opkwam, was ik even overdonderd van iedereen te zien. Maar het is super fijn dat zoveel mensen willen komen en het zo graag willen lezen”, zegt Verbeeck. “En ja, ik moet twee uur lang mijn dinosauruskreet doen… ik merk nu al dat ik hees begin te worden, dus het wordt een spannende dag.”

"Ik was even overdonderd van iedereen te zien. Maar het is super fijn dat zoveel mensen het zo graag willen lezen."

Timon Verbeeck

Met zijn boek Project D.I.N.O. wil kinderen hun tablets en smartphones even doen vergeten. “Hij gebruikt veel grappige woorden en de tekeningen zijn ook super grappig”, vertelt Felix Bulcke, een van de jonge lezers. "Het verhaal draait rond superheld Timon, net zoals in zijn eerdere boek Operatie T.O.I.L.E.T.", vertelt Miel Verfaillie.

Voorlezen uit Doornroosje

Ook bij K3 was het enthousiasme in de zaal groot. “Het is geen optreden of een concert, maar het is eens iets anders. Dat vind ik niet erg, als ik ze maar kan zien, ben ik blij”, vertelt fan Manon Moerman. Voor veel kinderen, zoals Nova en papa Jasper Cardon, was het hoogtepunt het afgeven van hun tekeningen en luisteren naar het verhaal van Doornroosje.

K3 boektopia
Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Boektopia Boekenbeurs

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Diftar container Ingooigem

Eerste diftarcontainer geleverd in Ingooigem: "hoe meer afval, hoe meer je betaalt"
Grafkappel Kortrijk

Grafkapellen in Kortrijk krijgen tweede leven als urnekapellen
Klooster izegem

Wonen in een monument? Straks kan het op deze vijf West-Vlaamse locaties
301 BB LINKS beyou

Chillen en een luisterend oor: Be You is al tien jaar een tweede thuis voor jongeren
Bpost - post - postbode

Geen akkoord in Veurne: postbodes blijven staken ondanks tijdelijke oplossingen
Dadipark

Make-over Dadipark loopt opnieuw vertraging op door nieuwe regelgeving
Aanmelden