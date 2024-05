Die 205.000 zijn er liefst 30.000 meer dan vorig jaar, ondanks de regen op vrijdagavond. Vooral zondag was het ongemeen druk in Kortrijk. Het werd zelfs de drukste dag ooit, met meer dan 66.000 bezoekers. Je kon op de koppen lopen op de traditionele rommelmarkt, maar ook de vele culturele evenementen, en andere activiteiten vallen duidelijk in de smaak.

Ruth Vandenberghe, schepen van Stadsmarketing: “Na een halve eeuw is Sinksen nog altijd springlevend. Zelfs de regen op vrijdag kon niet beletten dat er een ongezien aantal bezoekers naar Kortrijk kwam, voor het eerst meer dan 200.000. Het is het toonaangevende evenement in de regio, met naast de trouwe Kortrijkzanen tienduizenden bezoekers uit onze buurtgemeenten.”