Nog voor de zon onderging, of de wolken veranderden in duisternis, liep het Schouwburgplein al redelijk vol voor Polé Polé. Het tropische en zomerse concept weet de dansbenen van het publiek op te roepen met een resem dj's. Zaterdagavond mochten onder meer Nimbah Naye en Elin Valery het plein in vuur en vlam zetten. Later op de avond schakelden de feesten nog een versnelling hoger en dansten de Kortrijkzanen nog enthousiaster mee. Onder meer in de basketbalkooi aan de Leie doofde de muziek van 'Typisch Tachtig' zondagochtend pas om vier uur.