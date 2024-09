Al vier jaar is Marino Moenaert van wijndomein Mérula bezig met wijnbouw in Sint-Kruis, vlakbij de Damse vaart. Vandaag is een van de hoogdagen, want de witte Johanitter-druif wordt eindelijk geplukt. Maar na twee topjaren, is de oogst in 2024 minder goed.

“De weersomstandigheden waren niet gunstig. Het was alle hens aan dek om de druiven gezond te houden dit jaar. Wij werken gelukkig met schimmeltolerante druivenrassen. Maar mensen die met traditionele rassen zitten was het nog moeilijker om ze gezond te houden”, legt wijnbouwer Marino Moenaert uit.