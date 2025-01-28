19°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Som­me­liers proe­ven meer dan 200 Bel­gi­sche wij­nen in Brugge

Wijn2

70 sommeliers hebben vanmiddag meer dan 200 wijnen van 66 Belgische wijndomeinen geproefd en beoordeeld in Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge.

In enkele uren keuren de wijnexperten 231 Belgische wijnen in een blindproeverij. Maar dat zijn minder inzendingen van minder wijndomeinen  dan vorig jaar. Bram Lemmens, Vlaamse Vereniging Sommeliers: "2024 was een heel uitdagend wijnjaar in België. Er was veel voorjaarsvorst en een nat voorjaar, wat zorgt dat er veel minder productie was in ’24."

Wijn1
Wijn2
Wijna
Wijnb

In heel België is er gemiddeld 64% minder geoogst in 2024. In West-Vlaanderen gaat het om 30% minder.  En dat heeft alles te maken met de ligging bij de Noordzee. Maar hoe zit het dan met de kwaliteit? Nadine Fiems, sommelier: "Het is wel een heel goed wijnjaar geweest. De kwantiteit is minder, maar de kwaliteit groeit doorheen de jaren. Dat kan ik zeker bevestigen. Heel lekkere wijnen."

In 2024 werd slechts 1,2 miljoen liter geproduceerd tegenover 3,4 miljoen het jaar daarvoor. Maar 2025 wordt een recordjaar. Bram Lemmens, voorzitter VVS: "Er zal veel wijn zijn. We gaan waarschijnlijk richting de 5 miljoen liter gaan, voor de eerste keer in de geschiedenis van België."

Twintig jaar gelden was er 75 ha aan wijngaarden in België. Vandaag is dat bijna 1.000 ha.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Wijnbouw Wijn

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond
Wintergloed Brugge
Nieuws

Het licht gaat uit: Brugge trekt stekker uit Wintergloed na dit jaar

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2023-09-18 00:00:00 - Druivenpluk is volop bezig, en de oogst is goed

231 wijnen dingen mee naar titel van Beste Belgische Wijn
Whats App Image 2025 08 16 at 10 59 46

Wijngoed Monteberg start uitzonderlijk vroege druivenoogst
2016-09-09 00:00:00 - Druivenpluk uitzonderlijk vroeg gestart

Wijndomeinen kunnen uitzonderlijk vroeg oogsten
Wijndomein
Update

Gault&Millau: West-Vlaanderen blijkt één van topregio's voor Belgische wijnen
Wijndomein Bredene

Eerste wijndomein aan kust bevestigt potentieel van West-Vlaamse wijnbouw: "Steeds vaker topkwaliteit"
Beloftevolle sommelier

Sommelier Rebelle uit Marke is meest verdienstelijke jonge sommelier van het land
19°C
Aanmelden