In heel België is er gemiddeld 64% minder geoogst in 2024. In West-Vlaanderen gaat het om 30% minder. En dat heeft alles te maken met de ligging bij de Noordzee. Maar hoe zit het dan met de kwaliteit? Nadine Fiems, sommelier: "Het is wel een heel goed wijnjaar geweest. De kwantiteit is minder, maar de kwaliteit groeit doorheen de jaren. Dat kan ik zeker bevestigen. Heel lekkere wijnen."

In 2024 werd slechts 1,2 miljoen liter geproduceerd tegenover 3,4 miljoen het jaar daarvoor. Maar 2025 wordt een recordjaar. Bram Lemmens, voorzitter VVS: "Er zal veel wijn zijn. We gaan waarschijnlijk richting de 5 miljoen liter gaan, voor de eerste keer in de geschiedenis van België."

Twintig jaar gelden was er 75 ha aan wijngaarden in België. Vandaag is dat bijna 1.000 ha.