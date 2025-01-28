70 sommeliers hebben vanmiddag meer dan 200 wijnen van 66 Belgische wijndomeinen geproefd en beoordeeld in Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge.
In enkele uren keuren de wijnexperten 231 Belgische wijnen in een blindproeverij. Maar dat zijn minder inzendingen van minder wijndomeinen dan vorig jaar. Bram Lemmens, Vlaamse Vereniging Sommeliers: "2024 was een heel uitdagend wijnjaar in België. Er was veel voorjaarsvorst en een nat voorjaar, wat zorgt dat er veel minder productie was in ’24."
In heel België is er gemiddeld 64% minder geoogst in 2024. In West-Vlaanderen gaat het om 30% minder. En dat heeft alles te maken met de ligging bij de Noordzee. Maar hoe zit het dan met de kwaliteit? Nadine Fiems, sommelier: "Het is wel een heel goed wijnjaar geweest. De kwantiteit is minder, maar de kwaliteit groeit doorheen de jaren. Dat kan ik zeker bevestigen. Heel lekkere wijnen."
In 2024 werd slechts 1,2 miljoen liter geproduceerd tegenover 3,4 miljoen het jaar daarvoor. Maar 2025 wordt een recordjaar. Bram Lemmens, voorzitter VVS: "Er zal veel wijn zijn. We gaan waarschijnlijk richting de 5 miljoen liter gaan, voor de eerste keer in de geschiedenis van België."
Twintig jaar gelden was er 75 ha aan wijngaarden in België. Vandaag is dat bijna 1.000 ha.