Op het Wijngoed Monteberg in de Westhoek werden dit weekend de eerste druiven geoogst. Meer dan 300 wijnbouwers in Vlaanderen merken dat de oogst steeds vroeger valt, een trend die experts deels aan de klimaatverandering koppelen.
“In de 29 jaar dat we bezig zijn heb ik het nog nooit meegemaakt dat we zo vroeg oogsten,” vertelt Ward Six van Wijngoed Monteberg.
De druivensoorten Solaris en Siegerrebe zijn doorgaans vroeg rijp, maar zo vroeg op het jaar is uitzonderlijk. De twee druivensoorten worden normaal pas eind september geoogst. “Ze moesten eraf. Het evenwicht is er, de pH-structuur is goed en de suikers hebben mooie waarden. Natuurlijk zullen we het pas echt weten als we gaan persen en het sap meten,” aldus Six.
2025 als topjaar?
De geoogste druiven gaan rechtstreeks in de pers, waarna het sap naar de koeltank stroomt. Of 2025 een topwijnjaar wordt, zal pas duidelijk worden half september, wanneer de hele oogst binnen is. Andere druivensoorten, zoals Kerner en Riesling, worden later geplukt.
Wijnbouwers merken al jaren dat de oogst verschuift. “Van eind september naar begin september: in 29 jaar tijd oogsten we nu drie tot vier weken vroeger. Dat is duidelijk merkbaar,” vertelt Ward Six. Deze verschuiving onderstreept volgens hem de veranderingen in ons klimaat.