“In de 29 jaar dat we bezig zijn heb ik het nog nooit meegemaakt dat we zo vroeg oogsten,” vertelt Ward Six van Wijngoed Monteberg.

De druivensoorten Solaris en Siegerrebe zijn doorgaans vroeg rijp, maar zo vroeg op het jaar is uitzonderlijk. De twee druivensoorten worden normaal pas eind september geoogst. “Ze moesten eraf. Het evenwicht is er, de pH-structuur is goed en de suikers hebben mooie waarden. Natuurlijk zullen we het pas echt weten als we gaan persen en het sap meten,” aldus Six.