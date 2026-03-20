Wijn­bou­wers nemen maat­re­ge­len tegen de vries­kou: 1.000 vuur­pot­ten uitgezet”

Wijnbouwers zijn vorige nacht extra alert geweest met de vrieskou. De temperaturen doken onder nul en dat kan grote gevolgen hebben voor wie geen voorzorgen neemt in de wijngaard.

De wijnranken zijn door het mooie lenteweer al in volle ontwikkeling. Het aangekondigde vriesweer deed daarom alle alarmbellen afgaan bij de wijnbouwers. Ook bij wijndomein Den Nachtegael in Zonnebeke was het afgelopen nacht alle hens aan dek. Om z’n wijnranken te beschermen, installeerde wijnboer Dirk Syx zo'n 1.000 vuurpotten, om de temperatuur in de wijngaard boven nul te houden.

"Onszelf drie keer verwarmen"

Dirk Syx, Wijndomein Den Nachtegael: “Wij kunnen onszelf zo drie keer verwarmen. De eerste keer kun je je verwarmen met alles rond te zetten. We zijn daar al de hele week mee bezig. En nu de hele nacht met een ploeg van zes mensen om alle potten in gang steken, en alles te controleren. En nu nog eens een hele dag kunnen we ons verwarmen met alles af te breken. Dus dat is zeer intensief. Vandaar dat het misschien wel belangrijk is om in de toekomst een finale oplossing te vinden voor dit toch wel grote probleem voor de hele fruitteeltsector."

