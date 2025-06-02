2025 recordjaar voor wijn, West-Vlaanderen één van koplopers
Er is vorig jaar een record hoeveelheid wijn geproduceerd. In heel het land ging het om 4,3 miljoen liter. Dat is een kwart meer dan in het vorige recordjaar 2023. In Vlaanderen staat West-Vlaanderen op de tweede plaats voor wijnproductie.
Bij ons is zo'n 544.000 liter geproduceerd. Enkel Limburg doet het nog beter. Het totaal aantal professionele wijnbouwers en hobbyisten steeg in heel het land met een dertigtal. Witte wijn van chardonnay druiven is het populairst.
In Vlaanderen zijn er meer wijngaarden dan in Wallonië, maar toch is de productie een stuk minder. Dat komt omdat Wallonië vooral voor mousserende wijn kiest waarbij de wijnstokken dichter op elkaar kunnen staan.
