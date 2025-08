Op wijndomein Monteberg in Heuvelland plukken ze normaal gezien zelfs al volgende week, want de komende dagen zorgt de zon voor de nodige kleuring en suikers. Wijnbouwer Edward Six is al 29 jaar bezig en noemt dit ongezien. Ook bij Entre-Deux-Monts in Westouter en bij wijndomein de Nachtegaal in Zonnebeke zullen ze deze maand al plukken in plaats van midden september.