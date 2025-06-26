231 wijnen dingen mee naar titel van Beste Belgische Wijn
Op 17 september wordt door de Vereniging Vlaamse Sommeliers (VVS) de wedstrijd van Beste Belgische Wijn georganiseerd in hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. 231 wijnen van 66 domeinen dingen mee naar een medaille.
Dat zijn er minder dan de 273 wijnen bij de vorige editie in 2024. Volgens de VVS lag de productie vorig jaar immers een pak lager dan in recordjaar 2023. "Van 3,4 miljoen liter zakte de productie tot een schamele 1,2 miljoen. Een beperkte productie en beperkte voorraden zijn oorzaak van een lager aantal inschrijvingen", klinkt het.
Toekomst ziet er goed uit
Maar ondanks enkele minder geslaagde oogstjaren, ziet de toekomst voor de Belgische wijnbouw er goed uit, meent VVS. "Een droog en warm 2025 kondigt zich aan als een kwalitatief en kwantitatief uitzonderlijk geslaagd jaar. De kans is reëel dat de kaap van 5 miljoen liter in zicht komt. Dat zou een nieuw record betekenen voor de Belgische wijnbouw."
De wedstrijd voor beste Belgische wijn wordt al sinds 2005 georganiseerd. De beoordeling gebeurt op "een objectieve en professionele manier" en dus is het "een herkenbaar kwaliteitslabel" voor de consument, menen de sommeliers.