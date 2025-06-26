24°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

231 wij­nen din­gen mee naar titel van Bes­te Bel­gi­sche Wijn

2023-09-18 00:00:00 - Druivenpluk is volop bezig, en de oogst is goed

Op 17 september wordt door de Vereniging Vlaamse Sommeliers (VVS) de wedstrijd van Beste Belgische Wijn georganiseerd in hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. 231 wijnen van 66 domeinen dingen mee naar een medaille.

Dat zijn er minder dan de 273 wijnen bij de vorige editie in 2024. Volgens de VVS lag de productie vorig jaar immers een pak lager dan in recordjaar 2023. "Van 3,4 miljoen liter zakte de productie tot een schamele 1,2 miljoen. Een beperkte productie en beperkte voorraden zijn oorzaak van een lager aantal inschrijvingen", klinkt het.

Toekomst ziet er goed uit

Maar ondanks enkele minder geslaagde oogstjaren, ziet de toekomst voor de Belgische wijnbouw er goed uit, meent VVS. "Een droog en warm 2025 kondigt zich aan als een kwalitatief en kwantitatief uitzonderlijk geslaagd jaar. De kans is reëel dat de kaap van 5 miljoen liter in zicht komt. Dat zou een nieuw record betekenen voor de Belgische wijnbouw."

De wedstrijd voor beste Belgische wijn wordt al sinds 2005 georganiseerd. De beoordeling gebeurt op "een objectieve en professionele manier" en dus is het "een herkenbaar kwaliteitslabel" voor de consument, menen de sommeliers.

Whats App Image 2025 08 16 at 10 59 46
Nieuws

Wijngoed Monteberg start uitzonderlijk vroege druivenoogst
De redactie
Wijnbouw Wijn Land- en tuinbouw

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Whats App Image 2025 08 16 at 10 59 46

Wijngoed Monteberg start uitzonderlijk vroege druivenoogst
Sluis1

Vernieuwing van historische sluis Twee Speyen in Brugge gestart
Aardappel2

Waste Warriors willen één miljoen aardappelen van afvalberg redden
Prei2

Wereldprimeur: eerste grootschalige teelt van hydroprei gestart in Ieper
2016-09-09 00:00:00 - Druivenpluk uitzonderlijk vroeg gestart

Wijndomeinen kunnen uitzonderlijk vroeg oogsten
Droogteoverleg

Droogteoverleg: oppompverbod op alle onbevaarbare waterlopen
Aanmelden