Maar ondanks enkele minder geslaagde oogstjaren, ziet de toekomst voor de Belgische wijnbouw er goed uit, meent VVS. "Een droog en warm 2025 kondigt zich aan als een kwalitatief en kwantitatief uitzonderlijk geslaagd jaar. De kans is reëel dat de kaap van 5 miljoen liter in zicht komt. Dat zou een nieuw record betekenen voor de Belgische wijnbouw."

De wedstrijd voor beste Belgische wijn wordt al sinds 2005 georganiseerd. De beoordeling gebeurt op "een objectieve en professionele manier" en dus is het "een herkenbaar kwaliteitslabel" voor de consument, menen de sommeliers.