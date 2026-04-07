Sier- en fruitteelt

Ook de sierteelt in serres en de fruitteelt hebben het moeilijk. Daardoor belanden landbouwers in de financiële problemen. Eén op vijf Vlaamse boeren zit in moeilijkheden. En dat niet alleen zorgt voor onzekerheid en stress. “De vergunningenproblematiek zorgt daar ook voor. Boeren zitten met vragen als: ga ik na 2030 nog een vergunning hebben? Wat ga ik nog kunnen doen met het landbouwbedrijf, met de woning, welke bestemming kan daar nog aan gegeven worden? Dat zijn allemaal vragen waar de landbouwer op antwoorden wacht. Dat brengt onzekerheid én stress met zich mee.”

Er zijn nog 21.000 landbouwers in heel Vlaanderen, West-Vlaanderen blijft nog altijd dé landbouwprovincie.