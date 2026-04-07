Eén landbouwer op vijf heeft financiële moeilijkheden
Eén landbouwer op vijf heeft financiële moeilijkheden. Het hoogste cijfer in meer dan tien jaar, zegt het Vlaams Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Bovendien krijgen steeds meer landbouwers hun oogst niet meer volledig verkocht, vooral in de groenteteelt.
Na zeven vette jaren volgen zeven magere jaren, al lijken steeds meer landbouwers in die magere jaren aanbeland. Ook hulporganisatie Boeren op een Kruispunt kreeg vorige maand opvallend meer meldingen van Vlaamse boeren en tuinders. Els Verthé, Boeren op een Kruispunt: “We zijn nog altijd echt nodig. Dat blijkt duidelijk uit de meer dan honderd aanmeldingen, ondanks het feit dat er steeds minder landbouwbedrijven zijn in Vlaanderen.”
Vooral landbouwers die groenten in openlucht telen moeten flink onderhandelen met verwerkende bedrijven, en de prijs die ze krijgen is een stuk lager dan vroeger. “Er is een overproductie in de groentesector. Ook doordat bepaalde afnemers niet aan hun contract voldoen, of gewoon omdat er minder vraag is naar bepaalde groentesoorten. Onze boeren zijn prijsnemers. Ze moeten dus akkoord gaan met de prijs die ze krijgen voor hun product. Dat is natuurlijk heel absurd. In alle sectoren mag er niet onder de kosten verkocht worden, maar in de landbouw is dat blijkbaar geen probleem.”
Sier- en fruitteelt
Ook de sierteelt in serres en de fruitteelt hebben het moeilijk. Daardoor belanden landbouwers in de financiële problemen. Eén op vijf Vlaamse boeren zit in moeilijkheden. En dat niet alleen zorgt voor onzekerheid en stress. “De vergunningenproblematiek zorgt daar ook voor. Boeren zitten met vragen als: ga ik na 2030 nog een vergunning hebben? Wat ga ik nog kunnen doen met het landbouwbedrijf, met de woning, welke bestemming kan daar nog aan gegeven worden? Dat zijn allemaal vragen waar de landbouwer op antwoorden wacht. Dat brengt onzekerheid én stress met zich mee.”
Er zijn nog 21.000 landbouwers in heel Vlaanderen, West-Vlaanderen blijft nog altijd dé landbouwprovincie.