De crisis in de aardappelsector laat zich ook voelen bij landbouwers in onze regio. Op Hoeve Boone-Reheul in Passendale ligt momenteel meer dan 500.000 kilogram aardappelen opgeslagen die niet verkocht raken.

Omdat de aardappelen niet onder contract vallen en de markt verzadigd is, zien de telers zich genoodzaakt naar alternatieven te zoeken. “Die grote overschotten raken nergens meer terecht. Magazijnen zitten overal vol, waardoor wij met een enorme stock blijven zitten”, zegt Nathalie Reheul van de hoeve.