Aardappelboeren geven overschotten gratis weg: “Het kost ons meer om ze af te voeren”
Door een groot overaanbod in de aardappelsector kampen telers met enorme overschotten. Op Hoeve Boone-Reheul in Passendale geven ze daarom aardappelen gratis weg. “We raken ze gewoon niet kwijt”, klinkt het.
De crisis in de aardappelsector laat zich ook voelen bij landbouwers in onze regio. Op Hoeve Boone-Reheul in Passendale ligt momenteel meer dan 500.000 kilogram aardappelen opgeslagen die niet verkocht raken.
Omdat de aardappelen niet onder contract vallen en de markt verzadigd is, zien de telers zich genoodzaakt naar alternatieven te zoeken. “Die grote overschotten raken nergens meer terecht. Magazijnen zitten overal vol, waardoor wij met een enorme stock blijven zitten”, zegt Nathalie Reheul van de hoeve.
Een deel van de voorraad wordt daarom gratis uitgedeeld. “Het is op dit moment zelfs goedkoper om ze gratis weg te geven dan om ze te laten verwerken of af te voeren”, aldus Reheul. Als de overschotten niet verdwijnen, dreigen minder rendabele oplossingen zoals verwerking tot dierenvoeder of het terug op het land brengen.
Berrefonds
Iedereen is welkom om gratis aardappelen te komen ophalen op de hoeve. Bezoekers kunnen daarbij vrijblijvend een bijdrage doen voor het Berrefonds, een organisatie die gezinnen ondersteunt die een kind verloren hebben.
Het initiatief krijgt positieve reacties. “Ik zag het op Facebook passeren en vond het meteen een mooi gebaar”, zegt bezoeker Natasha Wils. “Gratis is natuurlijk mooi meegenomen, maar ik geef graag een bijdrage voor het goede doel.”
Ook in Houtem bij Vande Waetere M&P Agri en in Vlamertinge bij Het Torenhof geven ze hun aardappelen gratis weg.