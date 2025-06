De belangrijkse wijndomeinen in ons land vind je in West-Vlaanderen, en in Limburg. Dat blijkt toch uit de derde editie van de Gault&Millau Belgische wijngids en de Belgian Wine Awards 2025. Een dertigtal Belgische wijnen viel in de prijzen tijdens de voorstelling van de wijngids in het Brusselse Hôtel des Douanes.