Liesbeth is lang niet de enige. Van de 100.000 West-Vlamingen met suikerziekte, heeft de helft het wel al eens mentaal lastig. "Diabetes is een ziekte die er continu is, je kan er nooit vakantie van nemen. Die mentale belasting is dus enorm", zegt Inge Everaert van de Diabetesliga.

"Soms leeft er ook schaamte, omdat men schrik heeft voor de gevolgen. Ook al blijkt dat in de praktijk niet nodig te zijn."