De sociale onrust bij Alstom duurt al enkele maanden. Begin maart liep het bedrijf een miljardenbestelling mis van de NMBS voor het bouwen van honderden nieuwe treinstellen. Beroep bij de Raad van State haalde niets uit. Bij Alstom in Brugge werken 600 mensen.

