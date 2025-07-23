10°C
Bij­zon­de­re onder­ne­mings­raad bij Alstom Brug­ge, onrust over toekomst

Alstom2

Bij treinbouwer Alstom in Brugge is een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd. De vakbonden vrezen dat er ontslagen zullen vallen.

De sociale onrust bij Alstom duurt al enkele maanden. Begin maart liep het bedrijf een miljardenbestelling mis van de NMBS voor het bouwen van honderden nieuwe treinstellen. Beroep bij de Raad van State haalde niets uit. Bij Alstom in Brugge werken 600 mensen. 

Alstom Brugge 3
Tegenvaller voor Alstom Brugge: NMBS kiest toch voor Spaanse CAF ondanks goedkopere Belgische optie
De redactie
Alstom Bombardier

