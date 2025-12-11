10°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Minis­ter Cruc­ke wil over­leg met CAF over samen­wer­king met Alstom Brugge

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Na het verlies van een grote NMBS-bestelling aan de Spaanse treinbouwer CAF wil minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke het gesprek aangaan over mogelijke samenwerking met Alstom in Brugge. Dat zei hij in de Kamercommissie Mobiliteit, op vraag van Brugs parlementslid Annick Lambrecht.

De Spaanse constructeur CAF haalde onlangs een megacontract binnen voor de levering van 180 nieuwe treinstellen voor de NMBS, goed voor 1,7 miljard euro. Het Brugse Alstom greep naast de bestelling, wat intussen leidde tot het aangekondigde verlies van 150 jobs op de site in Brugge.

Vakbonden alstom 02
Nieuws

Treinbouwer Alstom schrapt 150 banen in Brugge

"Regering kan niet tussenkomen"

Kamerlid Annick Lambrecht (Vooruit) vroeg minister Crucke of de overheid niet meer had kunnen doen om de bestelling in België te houden. Volgens de minister ligt de beslissing echter volledig bij de raad van bestuur van de NMBS. “De regering kan daar niet in tussenkomen”, klonk het. Bovendien mag de spoorwegmaatschappij geen lokale producent voortrekken. “Dat zou ingaan tegen het Europese recht.”

Overleg met Alstom en CAF

Minister Crucke zegt de jobverliezen bij Alstom te betreuren en wil nu inzetten op overleg. “Ik zal persoonlijk de directeur van de Alstom-site in Brugge ontmoeten, met bijzondere aandacht voor de lokale industriële situatie en de toekomstige tewerkstelling”, aldus Crucke.

“Ik heb woensdag een ontmoeting georganiseerd met CAF om economische partnerschappen te bekijken.”

Jean-Luc Crucke, minister van Mobiliteit

Daarnaast staat ook een gesprek met CAF gepland. “Ik heb woensdag een ontmoeting georganiseerd met CAF om, volledig binnen het bestaande reglementaire kader, economische partnerschappen te bekijken,” zegt de minister. “Zo kan de spoorweg- en engineeringsexpertise die in België aanwezig is, benut en verder ontwikkeld worden.”

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Alstom

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Geri Haerynck
Nieuws

Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer
Sneeuw
Nieuws

Weerman Geert Naessens: "Het wordt een moeilijke ochtendspits"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

VDAB

West-Vlaamse vacatures dalen licht, Brugge en Kortrijk blijven koplopers
Pluimvee

Pluimveehouder getuigt nadat vogelgriep opnieuw toeslaat in Westhoek: “De impact is enorm”
Pluimvee

Opnieuw vogelgriep vastgesteld in regio Veurne-Alveringem
Spoor Treinspoor
Update

Treinverkeer tussen Lichtervelde en Veurne hernomen
Windmolenpark noordzee

Belgische windmolenparken in Noordzee produceerden minder in 2025
Trein

Laatste weekend van januari geen treinen tussen Brugge en kust wegens werken
Aanmelden