“Vandaag is een sombere dag voor West-Vlaanderen en zeker voor de Brugse regio. Dat medewerkers dit in volle eindejaarsperiode moeten vernemen, maakt het extra pijnlijk,” zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “

Het is opnieuw een signaal dat onze maakindustrie door zwaar weer gaat. Ondanks alle alarmsignalen blijft de broodnodige hervorming uit.”

