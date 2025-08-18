Aanmelden
Brugge

Voka West-Vlaan­de­ren: Banen­ver­lies bij Alstom Brug­ge is nieu­we tries­te wake-up call”

Voka West-Vlaanderen reageert scherp op de aankondiging dat Alstom Brugge 150 banen wil schrappen. De Franse treinbouwer maakte het nieuws vandaag bekend, tot groot ongenoegen van de werkgeversorganisatie.

“Vandaag is een sombere dag voor West-Vlaanderen en zeker voor de Brugse regio. Dat medewerkers dit in volle eindejaarsperiode moeten vernemen, maakt het extra pijnlijk,” zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “

Het is opnieuw een signaal dat onze maakindustrie door zwaar weer gaat. Ondanks alle alarmsignalen blijft de broodnodige hervorming uit.”

Treinbouwer Alstom schrapt 150 banen in Brugge

Volgens Mons ondermijnen overheden hun eigen industrie door onvoldoende te kiezen voor productie in eigen land. 

“Wie niet kiest voor lokale maakbedrijven, zet tewerkstelling én het vertrouwen in ons industrieel weefsel op het spel. Lokale productie is essentieel om economische groei en technologische vooruitgang hier te verankeren.”

Bert Mons, Voka

Voka benadrukt tot slot dat de medewerkers die hun job dreigen te verliezen, snel en goed begeleid moeten worden. “We gaan zo snel mogelijk aan de slag, samen met Alstom, de sociale partners en VDAB,” besluit Mons.

