Over­leg tus­sen CAF en Alstom uit­ge­steld: onze­ker­heid over moge­lij­ke samen­wer­king blijft

Het overleg tussen de Spaanse treinbouwer CAF en de directie van Alstom in Brugge is nog niet doorgegaan. Nochtans had minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke half januari nog aangekondigd dat de Spaanse treinbouwer CAF snel gesprekken zou aanknopen met het Brugse bedrijf. Voor Alstom, waar 150 jobs op de helling staan, blijft de onzekerheid daardoor aanhouden.

Half januari bracht minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke in Oostende hoopgevend nieuws voor Alstom in Brugge. Het bedrijf greep naast een grote bestelling van de NMBS, die naar de Spaanse treinbouwer CAF ging. Volgens de minister wilde CAF wel samenwerken met Alstom en een deel van het contract uitbesteden aan Brugge.

Crucke zei toen dat de gesprekken “op korte termijn” zouden starten. “In dat kader zal CAF op korte termijn ook gesprekken aanknopen met het management van Alstom”, klonk het op 16 januari.

Spaanse treinbouwer CAF wil samenwerken met Alstom voor treincontract NMBS

Nieuwe datum

Een maand later blijkt dat overleg nog niet te hebben plaatsgevonden. In de Kamer moest de minister toegeven dat de geplande ontmoeting werd uitgesteld.

“Voor de afspraak met Alstom was er een datum vastgelegd in januari, maar om een reden die we nu niet meer weten, hebben we dat moeten uitstellen. Er is een nieuwe datum met de CEO van Brugge, maar ook met die van Charleroi, in februari”, zegt Crucke.

"Er is een nieuwe datum met de CEO van Brugge, maar ook met die van Charleroi, in februari."

Jean-Luc Crucke, minister van Mobiliteit

"Zeer urgent"

Brugs Kamerlid Annick Lambrecht (Vooruit) reageert ontgoocheld. “Meneer de minister, ik ben enorm ontgoocheld. U zegt daar in een volle zaal dat u de week daarna met de top van Alstom in Brugge zal samenzitten voor het redden van 150 banen. Dat is voor de economie in mijn regio zeer urgent. En dat gebeurt niet.”

"Dit overleg is voor de economie in mijn regio zeer urgent. En dat gebeurt niet.”

Annick Lambrecht, Kamerlid Vooruit

Bij Alstom in Brugge staan intussen 150 jobs op de tocht. Of een mogelijke samenwerking met CAF een deel van die banen kan redden, blijft voorlopig onduidelijk. Lambrecht wil het dossier opnieuw op tafel leggen. “Nu moet ik naar mijn regio Brugge terug met een lege doos. Maar ik kan zeggen dat ik op 1 maart de vraag zal agenderen aan u wat het overleg tussen u en Alstom in Brugge heeft opgeleverd om banen te redden.”

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
