Half januari bracht minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke in Oostende hoopgevend nieuws voor Alstom in Brugge. Het bedrijf greep naast een grote bestelling van de NMBS, die naar de Spaanse treinbouwer CAF ging. Volgens de minister wilde CAF wel samenwerken met Alstom en een deel van het contract uitbesteden aan Brugge.

Crucke zei toen dat de gesprekken “op korte termijn” zouden starten. “In dat kader zal CAF op korte termijn ook gesprekken aanknopen met het management van Alstom”, klonk het op 16 januari.