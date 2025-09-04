10°C
Spaan­se trein­bou­wer CAF wil samen­wer­ken met Alstom voor trein­con­tract NMBS

Crucke

De Spaanse treinbouwer CAF wil samenwerken met Alstom -met vestiging in Brugge- om de 180 treinstellen voor de NMBS te bouwen. Alstom greep naast dat contract, vocht dat aan maar viste achter het net.

Bij Alstom vrezen de vakbonden sinds het definitief mislopen van het contract voor de toekomst van het bedrijf, maar de voorbije week bracht minister van mobiliteit Jean-Luc Crucke weer hoop. Hij beloofde toen om te overleggen met CAF, over een eventuele samenwerking met de vestiging van concurrent Alstom in Brugge.

Nieuws

Minister Crucke wil overleg met CAF over samenwerking met Alstom Brugge

Op de opening van de nieuwe werkplaats van de NMBS bracht Crucke vanmiddag dan effectief goed nieuws: CAF wil effectief gaan samenwerken. "De modaliteiten van die samenwerking tussen CAF en Alstom moeten uiteraard nog uitgewerkt worden," zei Crucke in Oostende. "Ik zit daar komende week nog over samen met Alstom. Maar CAF wil sowieso samenwerken op voorwaarde dat de leverintstermijnen en de kwaliteit gegarandeerd blijven."

Alstom schrapte na maanden van onzekerheid in december zo'n 150 jobs in Brugge, maar hoeveel ontslagen daar nog van overblijven na deze aankondiging is nu onduidelijk. 

