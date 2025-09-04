Op de opening van de nieuwe werkplaats van de NMBS bracht Crucke vanmiddag dan effectief goed nieuws: CAF wil effectief gaan samenwerken. "De modaliteiten van die samenwerking tussen CAF en Alstom moeten uiteraard nog uitgewerkt worden," zei Crucke in Oostende. "Ik zit daar komende week nog over samen met Alstom. Maar CAF wil sowieso samenwerken op voorwaarde dat de leverintstermijnen en de kwaliteit gegarandeerd blijven."



Alstom schrapte na maanden van onzekerheid in december zo'n 150 jobs in Brugge, maar hoeveel ontslagen daar nog van overblijven na deze aankondiging is nu onduidelijk.

