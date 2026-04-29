Onrust bij trein- en trambouwer Alstom in Brugge, daar hebben de arbeiders vanmorgen een tijdje het werk neergelegd. Al bijna een half jaar onderhandelen directie en vakbonden over een sociaal akkoord, eerst zouden 150 werknemers afvloeien, uiteindelijk zijn dat er maar 117. Aan de basis ligt het mislopen van een grote bestelling van de NMBS, die is toegewezen aan de Spaanse constructeur CAF.
Gisteren stemde het personeel het sociaal akkoord weg, ze vinden dat er te weinig inspanningen van de werkgever zijn voor collega’s die afvloeien. Die zouden gewoon de wettelijke verbrekingsvergoeding krijgen, zonder extra’s. Het werk is vanmorgen even neergelegd, maar de bonden konden de gemoederen uiteindelijk bedaren. Iedereen is weer aan de slag, de bonden proberen een betere ontslagregeling uit de brand te slepen, maandag zou het personeel dan opnieuw stemmen.