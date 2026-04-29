Onrust bij trein- en trambouwer Alstom in Brugge, daar hebben de arbeiders vanmorgen een tijdje het werk neergelegd. Al bijna een half jaar onderhandelen directie en vakbonden over een sociaal akkoord, eerst zouden 150 werknemers afvloeien, uiteindelijk zijn dat er maar 117. Aan de basis ligt het mislopen van een grote bestelling van de NMBS, die is toegewezen aan de Spaanse constructeur CAF.