Bij Alstom in Brugge verdwijnen 117 jobs. Dat bevestigen de vakbonden na sociaal overleg met de directie. Het gaat om 93 arbeiders en 24 bedienden.
Eind vorig jaar maakte de Franse directie tijdens een bijzondere ondernemingsraad al bekend dat er jobs zouden verdwijnen. Sindsdien lopen er onderhandelingen tussen vakbonden en directie volgens de procedures van de Wet Renault.
Minder Werk
De herstructurering volgt nadat Alstom naast een grote treinbestelling van de NMBS greep. Die opdracht ging uiteindelijk naar het Spaanse bedrijf CAF. Door het mislopen van dat contract is er aanzienlijk minder werk voor de Brugse vestiging.
Bij Alstom in Brugge werken ongeveer 500 mensen. Met het verdwijnen van 117 jobs verliest zowat een kwart van het personeel zijn job.