"Dit is een grote klap voor alle werknemers van Alstom Brugge en hun gezinnen. 150 medewerkers - dat is één derde van de vaste contracten - zien hun job verdwijnen. Ik voel enorm mee met hen en hoop dat zij de komende weken goed begeleid worden. Dit voelt enorm wrang, want het had anders kunnen lopen. Het is enorm teleurstellend dat NMBS koos voor het Spaans bedrijf CAF ipv Alstom Brugge, een hoogtechnologisch bedrijf, met een expertise om trots op te zijn. Ik kan daar niet bij: in België spoor je toch het best met treinen hier gemaakt?”