Annick Lam­brecht over job­ver­lies bij Alstom: Dit is een gro­te klap”

Annick Lambrecht 2024

Foto Belga

Federaal parlementslid (Vooruit)  en Voorzitter van de gemeenteraad in Brugge Annick Lambrecht reageert aangeslagen op het nieuws dat treinbouwer Alstom 150 jobs wil schrappen.

"Dit is een grote klap voor alle werknemers van Alstom Brugge en hun gezinnen. 150 medewerkers - dat is één derde van de vaste contracten - zien hun job verdwijnen. Ik voel enorm mee met hen en hoop dat zij de komende weken goed begeleid worden. Dit voelt enorm wrang, want het had anders kunnen lopen. Het is enorm teleurstellend dat NMBS koos voor het Spaans bedrijf CAF ipv Alstom Brugge, een hoogtechnologisch bedrijf, met een expertise om trots op te zijn. Ik kan daar niet bij: in België spoor je toch het best met treinen hier gemaakt?”

Vakbonden alstom 02
Nieuws

Treinbouwer Alstom schrapt 150 banen in Brugge

"Blijven vechten"

Minister Crucke verklaarde eerder dat lokale werkgelegenheid geen Europees criterium is bij overheidsopdrachten. Hij ging zich hier, samen met de premier, over buigen, zodat er in de toekomst geen verlies kan zijn voor onze industrie. “Ik blijf hen daarover bevragen in het parlement. Aanbestedingen als deze geven jaren werkzekerheid in onze regio. Ik blijf vechten voor alle werknemers van Alstom Brugge.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Alstom

