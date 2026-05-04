Vorige week werd duidelijk dat 117 arbeiders en bedienden hun job verliezen. Eind vorig jaar kondigde de Franse directie van Alstom na een bijzondere ondernemingsraad aan dat het verschillende jobs wou schrappen. Sindsdien onderhandelen vakbonden en directie volgens de regels van de Wet Renault. De treinbouwer greep eerder naast een grote treinbestelling bij de NMBS, die in zee ging met het Spaanse CAF. Daardoor is er heel wat minder werk.