Federaal parlementslid en Brugs schepen Franky Demon (cd&v) reageert scherp op de beslissing: “Er werd geen rekening gehouden met de sociaal-economische gevolgen. Dit is overheidsgeld. Dan moet je ook oog hebben voor jobs in eigen land.” Demon pleit voor een parlementaire hoorzitting met de NMBS-top en roept op tot overleg. “Ik hoop dat CAF bereid is om samen te werken met Alstom, bijvoorbeeld via onderaanneming. Dat kan jobs redden.”

De raad van bestuur van de NMBS voegde aan de beslissing toe dat lokale tewerkstelling moet worden onderzocht en dat de banden van CAF met Israël moeten worden geëvalueerd. Demon noemt dat “een klein stapje in de goede richting,” maar vindt het onvoldoende.