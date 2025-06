Want dat contract binnenhalen betekent zo'n 10 tot 12 jaar werk. In het andere geval, vallen er zo goed als zeker ontslagen omdat er te weinig werk is. Daarom roepen de vakbonden de politiek en de NMBS op om voor hen te kiezen. “Ik hoor in de politiek dat er weinig beweging is op dat vlak. Daarom roepen we echt wel nog eens op, zowel regionaal, als naar de burgemeester, Hilde Crevits, Annick Lambrecht, noem maar op, dat ze ons echt wel moeten helpen en hun kanalen moeten bestoken om de nodige druk te leggen zodat de NMBS toch kiest voor Alstom.”