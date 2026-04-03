Het incident deed zich in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei voor op de Koninklijke Baan in Middelkerke. Een busje probeerde rond 1.50 uur aan een controle van de politie te ontsnappen. Tijdens de daaropvolgende achtervolging kwam het tot een ernstig verkeersongeval. Een van de zeven passagiers werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige lag een stuurfout aan de basis van het ongeval.

Na verhoor besliste het parket om de bestuurder van het voertuig voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft de 21-jarige Pakistaanse man aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De raadkamer in Brugge oordeelde vrijdagochtend opnieuw dat hij in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.