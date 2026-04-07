De Brugse raadkamer heeft intussen de aanhouding van een dertiger met een maand verlengd op verdenking van mensensmokkel.

De lokale politie van de zone Damme/Knokke-Heist kreeg op woensdagochtend 8 april een melding van een alerte burger. De getuige had een verdachte situatie opgemerkt aan de duinen ter hoogte van het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. In de duinen trof de politie vervolgens inderdaad een groep van liefst 28 transmigranten aan. Ze hadden een gebruiksklare rubberboot, een buitenboordmotor en meerdere reddingsvesten bij. Wellicht was het dus de bedoeling om zich aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te wagen.

