Opnieuw zes vluch­te­lin­gen onderschept

In Blankenberge zijn zes vluchtelingen opgepakt in de duinen. Ze zijn opgemerkt tijdens een grote controleactie, nu de politie alerter is voor mensensmokkelaars. De politiehelikopter is mee ingezet voor de zoekactie. De zes vluchtelingen zijn overgedragen aan de dienst Vreemdelingenzaken.

De Brugse raadkamer heeft intussen de aanhouding van een dertiger met een maand verlengd op verdenking van mensensmokkel.

De lokale politie van de zone Damme/Knokke-Heist kreeg op woensdagochtend 8 april een melding van een alerte burger. De getuige had een verdachte situatie opgemerkt aan de duinen ter hoogte van het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. In de duinen trof de politie vervolgens inderdaad een groep van liefst 28 transmigranten aan. Ze hadden een gebruiksklare rubberboot, een buitenboordmotor en meerdere reddingsvesten bij. Wellicht was het dus de bedoeling om zich aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te wagen.

Dertiger aangehouden voor mensensmokkel na vondst van 28 transmigranten aan duinen in Knokke-Heist

Het parket van West-Vlaanderen startte een onderzoek naar mogelijke feiten van mensensmokkel. In dat kader werd een Iraanse dertiger opgepakt die zich tussen de groep bevond. Na verhoor besliste het parket om de verdachte voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft hem vervolgens aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dinsdagochtend oordeelde de raadkamer dat de verdachte in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
