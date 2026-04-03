Op woensdag 8 april trof de lokale politie Damme/Knokke-Heist 28 transmigranten aan in de duinen ter hoogte van het Zwin Natuurpark. Zij hadden een gebruiksklare rubberboot, een buitenboordmotor en verschillende reddingsvesten bij zich.

Tijdens het verdere onderzoek werd een dertiger gearresteerd, die zich tussen de groep bevond. Het parket West-Vlaanderen besliste om de man voor te leiden bij de onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel. "De man werd aangehouden en verschijnt op dinsdag 14 april voor de raadkamer in Brugge", klinkt het bij het parket.