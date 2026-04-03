14°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Der­ti­ger aan­ge­hou­den voor men­sen­smok­kel na vondst van 28 trans­mi­gran­ten aan dui­nen in Knokke-Heist

Transmigranten

Illustratiebeeld

Een dertiger is aangehouden op verdenking van mensensmokkel nadat afgelopen woensdag 28 transmigranten werden aangetroffen in de duinen ter hoogte van het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

Op woensdag 8 april trof de lokale politie Damme/Knokke-Heist 28 transmigranten aan in de duinen ter hoogte van het Zwin Natuurpark. Zij hadden een gebruiksklare rubberboot, een buitenboordmotor en verschillende reddingsvesten bij zich.

Tijdens het verdere onderzoek werd een dertiger gearresteerd, die zich tussen de groep bevond. Het parket West-Vlaanderen besliste om de man voor te leiden bij de onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel. "De man werd aangehouden en verschijnt op dinsdag 14 april voor de raadkamer in Brugge", klinkt het bij het parket. 

De redactie
Transmigranten

Meest gelezen

C Yves Engels 1
Nieuws

Luchthaven Oostende-Brugge mikt op drukke zomer met deze 13 zonbestemmingen
Kasteel
Nieuws

Meest romantische kasteel van Vlaanderen heropent deuren
Aardappelen actie 1
Nieuws

Aardappelboeren geven overschotten gratis weg: “Het kost ons meer om ze af te voeren”

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Dries Delannoy

“Geloof me, ik heb pijn”: Dries (45) uit Poperinge schrijft boek over spierziekte en nakend afscheid
Whats App Image 2026 04 10 at 11 39 09

Groen opnieuw in actie tegen subsidies luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Ex-museumdirectrice MSK en Kortrijkzaan Catherine (70) mogelijk niet vervolgd voor valsheid in geschrifte

Ex-museumdirectrice MSK en Kortrijkzaan Catherine (70) mogelijk niet vervolgd voor valsheid in geschrifte
KIJK. Tweede slechtvalkkuiken komt uit ei in toren van Sint-Maartenskerk in Kortrijk

KIJK. Tweede slechtvalkkuiken geboren in toren van Sint-Maartenskerk in Kortrijk
Nieuw boek “Van A tot Zee” onthult geheimen over Noordzee

Nieuw boek “Van A tot Zee” onthult geheimen over Noordzee
Staking de lijn
Update

Impact door actiedag van vakbonden bij De Lijn beperkt in West-Vlaanderen: "Je gaat regelrecht naar verkeersarmoede"
Aanmelden