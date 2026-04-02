Het was een alerte burger die woensdagochtend verdachte activiteiten had opgemerkt in de duinen bij het Zwin Natuur Park. Toen politiediensten ter plaatse kwamen, troffen ze een groep van 28 transmigranten aan.

Ze hadden onder meer een opgevouwen smallboat, een buitenboordmotor en verschillende reddingsvesten bij. Dat materiaal wijst mogelijk op een poging om het Kanaal over te steken.