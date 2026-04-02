Na mel­ding van aler­te bur­ger: 28 trans­mi­gran­ten aan­ge­trof­fen in dui­nen bij Zwin

In Knokke-Heist heeft de lokale politie vanochtend 28 transmigranten aangetroffen in de duinen aan het Zwin Natuur Park. De groep had onder meer een opgevouwen boot, een buitenboordmotor en reddingsvesten bij. Er is een onderzoek gestart naar mogelijke mensensmokkel.

Het was een alerte burger die woensdagochtend verdachte activiteiten had opgemerkt in de duinen bij het Zwin Natuur Park. Toen politiediensten ter plaatse kwamen, troffen ze een groep van 28 transmigranten aan. 

Ze hadden onder meer een opgevouwen smallboat, een buitenboordmotor en verschillende reddingsvesten bij. Dat materiaal wijst mogelijk op een poging om het Kanaal over te steken.

"Samenwerking is cruciaal"

Het parket heeft intussen een onderzoek opgestart naar de omstandigheden en mogelijke betrokkenheid van mensensmokkelaars.

De politie benadrukt het belang van waakzame burgers. “Burgers en inwoners zijn mee onze ogen en oren en maken mee het verschil. Zie je verdachte of criminele activiteit, bel dan meteen 101. Zo kunnen onze diensten snel reageren. Deze ochtend is daar een mooi voorbeeld van.”

Lokale politie Damme/Knokke-Heist

Volgens de politie is ook samenwerking tussen politiediensten cruciaal. “De activiteit van mensensmokkelaars lijkt zich stilaan uit te breiden naar onze hele kustlijn. Net daarom is het essentieel dat alle politiediensten goed samenwerken en communiceren.”

