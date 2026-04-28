Middelkerke

Zwaar onge­val met trans­mi­gran­ten in Mid­del­ker­ke: acht gewon­den, twee zwaargewonden

In de nacht van zaterdag op zondag is rond 01.50 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd op de Koninklijke Baan in Middelkerke. Een bestelwagen met transmigranten probeerde te ontsnappen aan een politiecontrole, maar kwam een korte tijd later tot stilstand na een crash.

In het voertuig zaten acht personen. Twee van hen liepen zware verwondingen op, waarbij één slachtoffer in levensgevaar verkeert. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Oostende en Veurne.

Vlakbij de plaats waar het voertuig aanvankelijk aan de controle probeerde te ontsnappen, trof de politie nog negen andere transmigranten aan. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. Uit de eerste bevindingen zou het ongeval te wijten zijn aan een stuurfout.

De feiten kaderen in een periode waarin de politiediensten aan de kust extra waakzaam zijn vanwege een toename in pogingen om via de kust het Verenigd Koninkrijk te bereiken. In dat kader werd ook in Blankenberge materiaal aangetroffen dat mogelijk gebruikt kon worden voor een oversteek. Het is nog niet duidelijk of er een rechtstreeks verband is met het ongeval in Middelkerke.

Redactie
