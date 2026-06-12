Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust nam de maatregel nadat in een bunker in Middelkerke iemand werd aangetroffen die een oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. "Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft enkele maatregelen genomen, waaronder het ontoegankelijk maken van bunkers in Middelkerke", aldus minister-president Matthias Diependaele.

Daarnaast stelt het agentschap camerabeelden ter beschikking van politie- en hulpdiensten wanneer daarop verdachte feiten worden vastgesteld. Ook wordt onderzocht hoe oversteekpogingen verder kunnen worden bemoeilijkt.