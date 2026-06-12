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De Kust

Bun­kers aan de kust afge­slo­ten om ille­ga­le over­steek naar VK tegen te gaan

Bunker1

Illustratiebeeld

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft bunkers aan de kust ontoegankelijk gemaakt om mensensmokkel en illegale oversteekpogingen naar het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) bevestigd in de commissie Algemeen Beleid na een vraag van Vlaams parlementslid Jasper Pillen (Anders).

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust nam de maatregel nadat in een bunker in Middelkerke iemand werd aangetroffen die een oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. "Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft enkele maatregelen genomen, waaronder het ontoegankelijk maken van bunkers in Middelkerke", aldus minister-president Matthias Diependaele.

Daarnaast stelt het agentschap camerabeelden ter beschikking van politie- en hulpdiensten wanneer daarop verdachte feiten worden vastgesteld. Ook wordt onderzocht hoe oversteekpogingen verder kunnen worden bemoeilijkt.

Afspraken met De Lijn

Volgens Diependaele wordt ook ingezet op de beveiliging van locaties die vaak in beeld komen bij mensensmokkel, zoals vrachtwagenparkings. "Op plaatsen zoals de parking in Jabbeke worden onder meer hekwerken, camerabewaking en bewakingsteams ingezet."

Parlementslid Jasper Pillen vroeg ook of er afspraken bestaan met De Lijn, omdat transmigranten en nautisch materiaal soms via het openbaar vervoer de kust bereiken. Volgens Diependaele kregen chauffeurs de vraag om verdachte situaties te melden. "Tot op vandaag zijn dergelijke meldingen nog niet gebeurd."

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Mensensmokkel Bunkers

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