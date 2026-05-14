Na enkele jaren relatieve luwte kampt de Belgische kust het jongste jaar met een groeiend aantal transmigranten. Dat is het gevolg van de strengere aanpak van de Franse autoriteiten: steeds vaker kiezen mensensmokkelaars er voor om hun 'smallboats' met migranten van aan de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk te sturen.

Gewelddadig

De lokale politie ondervindt de grootste moeite om de mensensmokkelaars tegen te houden. Waar agenten de bootjes op het strand voordien nog konden platsteken voor vertrek, worden de boten nu vergezeld door vaak gewelddadige ex-militairen uit bijvoorbeeld Irak of Afghanistan. Voor de politie is het te gevaarlijk geworden om de vaartuigen nog te benaderen, legde de korspchef van de politiezone Westkust Nicholas Paelinck dinsdag uit tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Water staat aan de lippen

Het water staat de kustpolitiezones stilaan aan de lippen, lichtten Paelinck en zijn Oostendse collega Hannelore Hochepied toe in het parlement. "De zomer komt eraan, dat is een erg drukke periode. De smallboats steken doorgaans in de vroege ochtend in, dan is het alle hens aan de lokale politie, met grote impact op de capaciteit overdag", zei Hochepied.

Meer nodig dan steun van federale politie

De kustpolitiezones krijgen al ondersteuning van de federale politie, maar er is meer nodig, klonk het. Concreet gaat het om performantere bewakingscamera's, thermische camera's op cruciale plaatsen, sensoren op de toegangswegen richting strand en dronetechnologie. Hochepied brak een lans voor een centraal regionaal afhandelingspunt waar altijd tolken en ambtenaren van de dienst vreemdelingenzaken aanwezig zijn.