De voorbije dagen zijn er opvallend geen feiten van mensensmokkel vastgesteld aan de West-Vlaamse kust. Volgens gouverneur Carl Decaluwé heeft dat mogelijk te maken met een gerechtelijke actie in Duitsland, waarbij een grote lading opblaasbare boten onderschept werd.
"We hebben vernomen dat aan Duitse zijde een grote lading met smallboats werd onderschept", verklaarde Decaluwé tijdens een hoorzitting in de Kamer. Die boten zouden bedoeld zijn geweest voor overtochten naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens hem toont de situatie aan hoe belangrijk het is om de logistieke keten van mensensmokkelaars te verstoren.
“Vanuit de Franse ervaring is ondertussen duidelijk geworden dat de afvaarten onmogelijk zijn wanneer er geen boten beschikbaar zijn”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Men moet in feite de supply chain doorbreken.”
Volgens de gouverneur waren de omstandigheden nochtans gunstig voor overtochten. “Dit weekend stonden alle lichten op groen om te zeggen: het zal gebeuren. Er waren enorme bewegingen in de Franse kampen, maar we hebben gezien: niks aan onze kust.”