26°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Daar­om blij­ven men­sen­smok­ke­laars (voor­lo­pig?) wel­licht weg van onze kust

Transmigranten

Illustratiebeeld

De voorbije dagen zijn er opvallend geen feiten van mensensmokkel vastgesteld aan de West-Vlaamse kust. Volgens gouverneur Carl Decaluwé heeft dat mogelijk te maken met een gerechtelijke actie in Duitsland, waarbij een grote lading opblaasbare boten onderschept werd.

"We hebben vernomen dat aan Duitse zijde een grote lading met smallboats werd onderschept", verklaarde Decaluwé tijdens een hoorzitting in de Kamer. Die boten zouden bedoeld zijn geweest voor overtochten naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens hem toont de situatie aan hoe belangrijk het is om de logistieke keten van mensensmokkelaars te verstoren.

“Vanuit de Franse ervaring is ondertussen duidelijk geworden dat de afvaarten onmogelijk zijn wanneer er geen boten beschikbaar zijn”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Men moet in feite de supply chain doorbreken.”

“Vanuit de Franse ervaring is ondertussen duidelijk geworden dat de afvaarten onmogelijk zijn wanneer er geen boten beschikbaar zijn.”

Carl Decaluwé, gouverneur West-Vlaanderen

Volgens de gouverneur waren de omstandigheden nochtans gunstig voor overtochten. “Dit weekend stonden alle lichten op groen om te zeggen: het zal gebeuren. Er waren enorme bewegingen in de Franse kampen, maar we hebben gezien: niks aan onze kust.”

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Mensensmokkel Transmigranten

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Transmigranten Knokke Heist 1

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vreest net meer slachtoffers door strengere aanpak mensensmokkel
304 BB LINKS brugsbeertjeblauwzwart

Beertje van de Loge krijgt blauw-zwarte outfit voor twintigste titel Club Brugge
SW 2026 Vrije School Haverlo Brugge

VTI Torhout en Vrije School Haverlo Brugge vallen in de prijzen tijdens wedstrijd Steel Warriors
Vlaams minister Hilde Crevits kent 175.000 euro toe voor renovatiewerken aan Sint-Amanduskerk in Zwevegem en Sint-Monicakerk in de Haan

Vlaams minister Hilde Crevits maakt geld vrij voor kerken in Zwevegem en De Haan
239 BB RECHTS agressiecrisisoverleg

Ook derde verdachte aangehouden voor geweldpleging op kusttram in De Haan
Guy Verhofstadt

Parket gaat in beroep: Verhofstadt moet voor correctionele rechtbank verschijnen
Aanmelden