Dankzij informatie van de Duitse politie kon de Iraniër ook gelinkt worden aan andere ritten. Saman A. ontkende eerst zijn betrokkenheid, maar gaf uiteindelijk toch zeven transporten toe. Daarnaast stelde hij zijn voertuig ook drie keer ter beschikking van de bende. In die omstandigheden eiste het openbaar ministerie vijf jaar effectieve gevangenisstraf en 8.000 euro boete. Procureur Jinmin Arnou vorderde ook zes maanden effectieve celstraf voor het gebruik van valse stukken, omdat de beklaagde een vals Hongaars rijbewijs voorlegde.

Tweede zaak

De Brugse strafrechter heeft ook twee Afghanen tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor mensensmokkel.

In de haven van Zeebrugge werden op 9 augustus 2024 zeven Afghaanse transmigranten aangetroffen in een koelcontainer met watermeloenen. Het ging onder anderen om een gezin met een baby en een peuter. Het onderzoek wees uit dat de chauffeur zijn rust had genomen op een bekende smokkelparking in de buurt van Parijs. De smokkelaars zouden de trailer eerst opengebroken en daarna met ijzeren staven gebarricadeerd hebben.

Het openbaar ministerie legde uit dat het gezin 10.000 euro betaalde voor de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. De vrouw vroeg aan hun contactpersoon tot drie keer toe om met hun jonge kindjes zeker geen koelcontainer te gebruiken. "Zelf hadden ze nooit uit die koelwagen kunnen ontsnappen", merkte procureur Jinmin Arnou op.

Derde zaak

En ook een 34-jarige Iraniër en een 30-jarige Irakees zijn door de Brugse strafrechter tot 30 maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeeld voor mensensmokkel. Hoshiar A. (34) liep in Adinkerke in mei 2022 tegen de lamp met een auto vol nautisch materiaal. Het openbaar ministerie erkende dat het om eenmalige feiten ging. "De beklaagden zijn relatief kleine garnalen", aldus procureur Jinmin Arnou.

De rechter veroordeelde beide beklaagden uiteindelijk tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. De mannen uit Koblenz kregen ook een boete opgelegd van 8.000 euro, waarvan de helft met uitstel.