Al bijna 20.000 euro ingezameld voor baby Lio met zeldzame ziekte

Lio is een opgewekte baby waar op het eerste zicht niets mis mee is. Maar toen Lisa 39 weken zwanger was, ontdekte de arts via een echografie een vlek in zijn hoofdje. Een aneurysma, zo blijkt, een uitstulping in een slagader die elk moment kan scheuren en bloeden.

Lisa Vermandere, mama van Lio: "Dat was echt een bom die gedropt werd op ons. We waren helemaal van de kaart. We wisten niet wat ons overkwam."