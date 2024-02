Het openbaar ministerie vorderde een principiële, maar duidelijke bestraffing voor Acid. Procureur Lode Vandaele vergeleek de video met een schandpaal uit de middeleeuwen. "In zijn videoboodschap was hij rechter en aanklager tegelijk, zonder dat mensen zich konden verdedigen. De strafwet is wel degelijk met de voeten getreden", klonk het. Rond 9.15u kende Acid uiteindelijk z'n straf. De rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en een boete van 800 euro.

Aan de burgerlijke partij moet de hij een voorlopige schadevergoeding van 20.000 euro betalen. Er werd een bedrijfsrevisor aangesteld om de precieze schade voor het restaurant te onderzoeken. De ex-Reuzegommer zelf kreeg een symbolische schadevergoeding van een euro toegewezen.

Vandergunst liet alvast optekenen dat hij niet in beroep gaat tegen z'n straf. Als hij in de komende drie jaar geen andere strafbare feiten pleegt, is de kans dat hij ook effectief naar de cel moet klein. Hij gaat ook gewoon door met video's maken. “Ze krijgen me niet klein", zegt Acid.