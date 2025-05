Op 3 april liet de Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen uiteindelijk weten dat er wel degelijk een onderzoek zal gevoerd worden. Ze vorderden een onderzoeksrechter voor feiten van belaging.

"Het parket is vandaag een onderzoek gestart naar de verspreider van de videoboodschap, ten einde na te gaan of er strafbare feiten werden gepleegd. Er wordt geen verdere informatie verstrekt over dit strafonderzoek", klonk het toen.