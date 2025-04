De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen is bevoegd om eventueel een onderzoek te starten, maar het is nog niet duidelijk of dat ook zal gebeuren. "We hebben kennis genomen van de videoboodschap en we bekijken welk gevolg we daaraan geven", klinkt het.

Na een gelijkaardige video over de dood van Sanda Dia startte het West-Vlaamse parket indertijd geen onderzoek. Door een rechtstreekse dagvaarding van een ex-Reuzegommer moest Nathan Vandergunst (25) zich alsnog voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden. Op 22 februari 2024 werd hij voor belaging veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel en 800 euro boete.