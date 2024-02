Hoewel Nathan Vandergunst zich dus moet verantwoorden voor de correctionele rechtbank en het openbaar ministerie een gepaste straf vraagt, gaat zijn advocaat Walter Van Steenbrugge resoluut voor de vrijlating op basis van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Bovendien vindt Van Steenbrugge dat de correctionele rechtbank niet bevoegd is om over dit dossier te oordelen. Volgens hem zou deze zaak voor assisen, en dus voor een volksjury, moeten komen.

Van Steenbrugge deed die uitspraak tijdens zijn pleidooi, omdat de zaken waarmee Vandergunst belast wordt, drukpersmisdrijven zijn. Iets wat in eerste instantie in het leven is geroepen voor journalisten. Bij een drukpersmisdrijf gaat het om een strafbare mening in een gedrukte of online publicatie, waarbij de auteur veroordeeld kan worden. Als het niet gaat om een racistische of xenofobe uitspraak, moet een volksjury in het Hof van Assisen een oordeel vellen. Een lange en omslachtige procedure.

De vraag is of - in deze zaak - een YouTube-video met script voldoende is om te spreken over een drukpersmisdrijf.